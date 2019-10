Usada: WK-atleten Salazar niet bij dopingzaak

Bij de dopingzaak tegen atletiekcoach Alberto Salazar zijn volgens Travis Tygart geen atleten betrokken die in actie komen bij de WK atletiek in Doha. Dat heeft het hoofd van het Amerikaanse antidopingbureau Usada in een interview met ZDF Sport Extra gezegd.

Tygart zegt dat uit verklaringen van tien atleten die in de periode 2010-2014 aan het zogenoemde Nike Oregon Project (NOP) waren verbonden, is gebleken dat er geknoeid is met hun medische gegevens.

Salazar werd door het Amerikaanse antidopingagentschap voor vier jaar geschorst. Usada stelde in 2016 al een onderzoek in.

De Usada-baas zegt echter dat de betrokken atleten niet verantwoordelijk zijn. “De sporters hadden geen idee wat er met hen gebeurde en wat ze toegediend kregen. Welke doseringen ze kregen en of de methoden niet geoorloofd waren, wisten ze helemaal niet”, zegt Tygart. “Ze werden naar de dokter gestuurd met de boodschap dat ze hem moesten vertrouwen en naar hem moesten luisteren.”

De atleten hadden volgens Usada geen kans om de middelen te weigeren. Daarnaast hebben Salazar en de eveneens geschorste arts Jeffrey Brown “geprobeerd alles te verdoezelen”, zei Tygart.

Sifan Hassan traint sinds 2016 bij Salazar in het Amerikaanse Portland. “Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien”, zei ze in reactie op de schorsing van haar coach.