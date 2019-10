Van der Poel niet naar Tokio voor testevent

Mathieu van der Poel reist niet af naar Tokio voor het olympisch testevent voor mountainbikers. In plaats van de reis naar Japan te maken, doet hij donderdag mee aan de eendaagse wielerwedstrijd Sparkassen Münsterland Giro in Duitsland.

“Op die manier vermijden we extra belasting voor Mathieu door alweer een wedstrijd in een ander continent te rijden, met als gevolg een jetlag”, lichtte het management toe. “We willen Mathieu de kans geven om een uitstekend wegseizoen in schoonheid af te sluiten.”

Na de Münsterland Giro neemt Van der Poel rust, waarna hij als wereldkampioen weer gaat veldrijden. In 2020 wil Van der Poel strijden om olympisch goud in het mountainbiken.

De 24-jarige Van der Poel had afgelopen weekend zijn zinnen gezet op de wereldtitel op de weg, maar in de laatste ronde kreeg hij een inzinking waardoor hij 43e werd.