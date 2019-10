Broersen stijgt naar vijfde plek zevenkamp

Nadine Broersen is bezig aan een solide zevenkamp op de WK atletiek in Doha. De oud-wereldkampioene op de vijfkamp (2014) is na zes onderdelen de nummer vijf in de tussenstand. Ze scoorde goed met 6,22 bij het verspringen en 50,41 bij het speerwerpen. Alleen de 800 meter staat donderdagavond nog op het programma.

Anouk Vetter heeft zich op de tweede dag prima hersteld en is geklommen naar de zesde plaats. De Europees kampioene van 2016 en winnares van het brons op de WK van 2017 maakte veel goed van haar matige eerste dag door 6,20 ver te springen en de speer naar 54,17 te werpen.

Debutante Emma Oosterwegel is gestegen naar de negende plaats. Ook zij presteerde vooral goed met de speer: 54,01. De Nederlandse vrouwen eindigden als tweede, derde en vijfde op dit onderdeel.

De Britse Katarina Johnson-Thompson lijkt de Belgische Nafissatou Thiam te gaan onttronen als wereldkampioene. Johnson-Thompson heeft een riante voorsprong in de tussenstand en is normaal gesproken sneller op de 800 meter dan Thiam.