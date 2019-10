Comenentia stelt teleur met kogel

De wereldkampioenschappen atletiek in Doha zijn voor Denzel Comenentia teleurstellend verlopen. De Amsterdammer kwam bij het kogelstoten niet verder dan de 23e plek in de kwalificaties met een afstand van 20,03 meter. De eerste twaalf plaatsten zich voor de finale op zaterdag. De Nieuw-Zeelander Tomas Walsh stootte het verst: 21,92 meter.

Comenentia had zich ook met kogelslingeren gekwalificeerd voor Doha. Hij slingerde al in april de 7,26 kilogram zware kogel naar 76,80 meter, een Nederlands record, maar toch koos hij voor het kogelstoten. Vooraf wist hij dat het halen van de finale een zware opgave zou zijn, omdat een persoonlijk record nodig was. Van zijn beste stoot ooit (20,88) bleef hij ver verwijderd.

“Ik raakte niet goed in positie om een goede stoot te kunnen maken. Het is jammer, soms gaat het gewoon niet zoals je zou willen”, aldus Comenentia.