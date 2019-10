Druk programma Wild bij EK baanwielrennen

Kirsten Wild doet over twee weken bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn mee aan vier onderdelen. De Nederlandse is door bondscoach Adriaan Helmantel geselecteerd voor de scratch, de afvalkoers, het omnium en de madison. Bij de mannen komt Jan-Willem van Schip uit op het omnium, de puntenkoers en de madison.

“Op alle onderdelen waar we aan de start staan, hebben we de ambitie om mee te doen voor de medailles. Naast presteren voor eigen publiek, zijn er ook belangrijke punten te verdienen voor plaatsing van de Olympische Spelen”, zegt Helmantel, die later bepaalt wie bij de mannen meedoet aan de scratch en de afvalkoers.