Hassan moeiteloos naar finale 1500 meter

Sifan Hassan heeft zich bij de WK atletiek in Qatar moeiteloos geplaatst voor de finale van de 1500 meter. De Nederlandse atlete van Ethiopische komaf rende in haar halve finale naar de winst in 4.14,69. De eindstrijd is op zaterdag.

Hassan won eerder in het Khalifa Stadion van Doha al op vrij sensationele wijze goud op de 10.000 meter. De 26-jarige mikt nu ook op de wereldtitel op de 1500 meter. Het is voor zover bekend niet eerder vertoond dat een atleet op de combinatie van 1500 en 10.000 de wereldtitel behaalde.