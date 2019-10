Honkballer Profar met Oakland klaar in MLB

Voor honkballer Jurickson Profar zit het seizoen in de Major League er op. De 26-jarige Antilliaan, international van het Nederlandse koninkrijksteam, verloor met zijn club Oakland Athletics voor eigen publiek de zogeheten Wild Card Game tegen Tampa Bay Rays met 5-1. De Rays gaan daardoor de play-offs in, voor de Athletics is het seizoen voorbij.

De bijna 55.000 toeschouwers in het Coliseum-stadion van Oakland zagen dat hun favoriete ploeg een dramatische start kende. Tampa Bay Rays nam in de eerste drie innings een voorsprong van 4-0, dankzij twee homeruns van Yandy Diaz en eentje van Avisail Garcia, die ploeggenoot Matt Duffy meenam vanaf de honken. In de vijfde inning sloeg ook Tommy Pham de bal over de hekken namens de Rays. Profar produceerde weliswaar twee honkslagen, maar hij wist zijn ploeg daarmee niet terug te brengen in de wedstrijd.