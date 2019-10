Kruijswijk maakt rentree in Italiaanse koers

Wielrenner Steven Kruijswijk maakt volgende week zijn rentree. De 32-jarige klimmer van Jumbo-Visma staat dinsdag aan de start van de Italiaanse eendagskoers Tre Valli Varesine. Kruijswijk kwam de afgelopen weken niet in actie, omdat hij tijd nodig had om te herstellen van zijn val in de Ronde van Spanje.

De nummer 3 van de Tour de France schoof al op de eerste dag van de Vuelta tijdens de ploegentijdrit onderuit. Kruijswijk hield daar zoveel pijn aan een knie aan over, dat hij tijdens de vierde etappe moest opgeven. “Op dit moment zit ik meer naast dan op de fiets”, schreef hij vorige week nog op Instagram. “Ik heb wat langer dan verwacht nodig om te herstellen van mijn val in de Vuelta. Hopelijk kan ik over een paar weken gaan genieten van de Italiaanse koersen.”

Kruijswijk slaat zaterdag de Ronde van Emiliƫ nog over. Jumbo-Visma staat daar met onder anderen Vuelta-winnaar Primoz Roglic, George Bennett en Robert Gesink (de winnaar in 2009 en 2010) aan de start. Drie dagen later doet Kruijswijk wel mee aan de 99e editie van Tre Valli Varesine, een koers over bijna 200 kilometer naar Varese. Roglic, Bennett en Gesink rijden dan ook weer.