Churandy Martina is de slotloper in de Nederlandse estafetteploeg die vrijdag de series loopt van de 4×100 meter bij de WK atletiek in Doha. Joris van Gool start, Taymir Burnet is tweede man en Hensley Paulina moet als derde loper het stokje overgeven aan Martina, de routinier in de ploeg. Doel is het bereiken van de finale, want dat betekent een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het Oranjekwartet klokte deze zomer in Londen 37,99, een Nederlands record en de derde tijd op de mondiale ranglijst van dit jaar. Van Gool ontbrak toen in de ploeg. Chris Garia was de startloper. De voormalig profhonkballer is in Doha reserve.

Burnet is als enige van de sprinters al individueel in actie geweest in het Khalifa Stadion. De atleet van CuraƧao reikte zowel op de 100 als 200 meter tot de halve finales.

De 35-jarige Martina is al jaren vaste waarde in de estafetteploeg voor de 4×100. Hij won al in 2012 met het team Europees goud en vorig jaar op de EK in Berlijn brons, samen met Garia, Paulina en Burnet.