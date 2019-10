Olympisch kampioene zegt Dutch Open af

De organisatie van het Dutch Open badminton meldde vorige maand nog vol trots de komst van Carolina Marín, maar de olympisch kampioene heeft zich afgemeld voor het toernooi dat volgende week in Almere wordt gehouden. De 26-jarige Marín zou het in de eerste ronde opnemen tegen Soraya de Visch Eijbergen, de Nederlands kampioene. De Spaanse is net terug van een lange blessure en maakte afgelopen maand haar rentree. Ze won recent al weer het hoog aangeschreven toernooi van China.

Voor de organisatie is het gissen naar de reden van de late afmelding van Marín. Het ligt echter voor de hand dat haar fysieke toestand daarmee te maken heeft. Marín moet wel zoals in de regels staat vastgelegd een boete betalen aan het Dutch Open.

De Spaanse badmintonster veroverde drie jaar geleden op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro het goud. Marin heeft ook drie wereldtitels (2014, 2015 en 2018) en vier Europese titels op zak.

De Nederlandse inbreng in Almere komt van onder anderen Selena Piek, Mark Caljouw, Robin Tabeling, Cheryl Seinen en Jelle Maas.