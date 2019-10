Dafne Schippers komt vrijdag niet in actie op de 4×100 meter estafette bij de WK atletiek in Doha. De Utrechtse sprintster wil nog geen risico nemen met haar lies, die ze eerder in het toernooi blesseerde in de halve finales van de 100 meter. Mochten de vier atletes die wel in de series uitkomen de finale halen, dan start ze mogelijk wel in de strijd om de medailles.

“We doen er alles aan om haar startklaar te krijgen voor eventueel de finale”, zei een woordvoerster van de Atletiekunie.

Nargélis Statia Pieter is vrijdag in de eerste van twee heats de startloopster voor Oranje. Marije van Hunenstijn is als tweede aan de beurt, dan komt Jamile Samuel en Naomi Sedney is slotloopster.