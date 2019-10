Schuurs verliest van ex-partner in Peking

Tennisster Demi Schuurs is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de China Open. In de kwartfinale in Peking verloor de 26-jarige Limburgse met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld in de supertiebreak van het Amerikaanse duo Sofia Kenin en Bethanie Mattek-Sands: 2-6 6-4 10-8.

Schuurs speelde dit jaar op het WTA-toernooi van Sydney en de Australian Open nog samen met Mattek-Sands, de voormalige nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Mattek-Sands liep op Wimbledon 2017 een ernstige knieblessure op en is mede daardoor teruggevallen op de wereldranglijst. Schuurs stopte de samenwerking en besloot een duo te gaan vormen met Grönefeld.

Schuurs en Grönefeld wonnen de eerste set in Peking nog wel overtuigend, maar voor de beslissing moest een supertiebreak zorgen. Daarin benutten de Amerikaanse tennissters meteen hun eerste matchpoint.