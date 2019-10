Spelen Tokio winnen informatie in over hitte

De organisatoren van de Olympische Spelen van Tokio gaan informatie met betrekking tot omgaan met de hitte inwinnen bij sportfederaties. Dat meldt Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. De Japanners hebben een vragenlijst opgestuurd naar een aantal grote bonden om inzicht te krijgen wat zij doen en hebben gedaan om de hitte te bestrijden.

De mededeling van Bach komt tijdens de WK atletiek, waar atleten geconfronteerd worden met extreme hitte. Speciale airco’s in het stadion moeten het voor publiek en atleten dragelijk maken in Doha.

“Het toont de betrokkenheid van het organisatiecomité”, zegt Bach. “Ik heb er vertrouwen in dat de atletiekfederatie de ervaringen vanuit Doha deelt.” Tijdens de Spelen in Japan, in juli en augustus van 2020, worden temperaturen van boven de 30 graden verwacht.

Bach: “Het zijn behoorlijk verfijnde maatregelen die de organisatoren al hebben gepresenteerd, maar ze zullen hieraan blijven werken.”