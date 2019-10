Springruiters lopen finale mis op Nations Cup

Het is de Nederlandse springruiters net niet gelukt zich te plaatsten voor de finale van de Nations Cup. In de eerste finaleronde noteerde het team van bondscoach Rob Ehrens dertien strafpunten en dat bleek er een te veel om bij de beste acht landen te horen. Daarom komen de springruiters zaterdagavond uit in de troostfinale.

Een foutloos parcours van Bart Bles zou goed zijn geweest voor een finaleplaats, maar de balk viel op de laatste hindernis.

Slechts elf van de zeventig combinaties lukte het om zonder strafpunten over de finish te komen op de piste naast het stadion van FC Barcelona, onder wie Willem Greve met Zypria S. De Nederlander blijft daardoor nog in de race voor de bonus als hij zaterdag wederom foutloos blijft op het lucratieve evenement.