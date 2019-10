Vetter staakt zevenkamp na zes nummers

Anouk Vetter heeft zich bij de WK atletiek in Doha afgemeld voor de 800 meter, het laatste onderdeel van de zevenkamp. Het is nog niet duidelijk wat er met haar aan de hand is.

Vetter is de Europees kampioene van 2016 en winnares van het brons op de WK van 2017. Op de titelstrijd in Doha ging het niet als gewenst. Na de eerste dag stond ze twaalfde en was een medaille zo goed als uit het zicht.

De Arnhemse maakte donderdag veel goed van haar matige eerste dag door 6,20 meter ver te springen en de speer naar 54,17 te werpen. In de tussenstand klom ze naar de zesde plaats. In de voorbereiding op de afsluitende 800 meter gaf ze aan niet te zullen lopen.