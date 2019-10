Wereldkampioen Mayer valt uit op tienkamp

De Franse tienkamper Kevin Mayer zal zijn wereldtitel niet prolongeren. Hij leidde na zeven onderdelen op de wereldkampioenschappen atletiek in Doha, maar viel met een beenblessure uit bij het polsstokhoogspringen.

Mayer blesseerde zich op de 110 meter horden en liet zich kort behandelen. Hij kon meedoen aan het discuswerpen, maar springen met de polsstok bleek te pijnlijk. Hij moest zich terugtrekken. Mayer (27) verbeterde vorig jaar in Talence nog het wereldrecord op de tienkamp en zette het op 9126 punten.

De Nederlander Pieter Braun is de nummer acht in het klassement na zeven onderdelen. Hij is op jacht naar de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio, die op 8350 punten ligt.