Zonderland nog niet fit genoeg

Epke Zonderland was donderdag na de podiumtraining voor de WK turnen in Stuttgart nog niet tevreden. “Ik was vandaag nog niet fit genoeg”, zei de Fries die met de Nederlandse ploeg deelname aan de Olympische Spelen van Tokio wil afdwingen. Daarvoor is een plaats bij de beste twaalf landen nodig. De Nederlandse mannen komen maandagavond pas in actie en weten dan meteen of hun missie geslaagd is.

“Ik heb hier al oefeningen gedaan die vloeiender gingen”, zei Zonderland die onder meer het late tijdstip als reden noemde. Ook maandag moet Nederland pas vanaf 19.30 uur aan de bak. Daarnaast heeft Zonderland niet de beste voorbereiding achter de rug; hij werd opnieuw gehinderd door klachten aan de bijholtes. “Het is iets wat steeds terugkomt. Het scheelde niet veel of ik had dit WK moeten missen.”

Zonderland turnde na zijn brugoefening aan de rekstok één combinatie van vluchtelementen, de Cassina-Kovacs, en de Kolman los. “De combi voelde in ieder geval goed aan, maar met deze afsprong vergooi je een punt. Gelukkig heb ik nog een paar dagen extra.”

Bram Louwije haakte tijdens de podiumtraining af na een val op het toestel brug. De Belg, die sinds enkele jaren voor Nederland uitkomt, verliet met een van pijn vertrokken gezicht de immense Hanns Martin Schleyer Halle. Hij heeft een blessure aan de rechterarm. “Het lijkt niet goed”, zei bondscoach Bram van Bokhoven. “Ik heb er een hard hoofd in dat hij maandag kan turnen.” In dat geval hoeft Van Bokhoven niet meer te kiezen wie de ondankbare rol van reserve op zich neemt. Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Michel Bletterman zijn de andere Nederlandse turners in Stuttgart waar de WK vrijdag beginnen met de vrouwen. De Nederlandse turnsters zijn zaterdagochtend (11.00 uur) aan de beurt.