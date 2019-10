Alles draait om het team bij turners op WK

Bij de WK turnen draait het nu eens niet om finaleplaatsen voor het land, een meerkamper of toestelspecialist. In de al in een vroeg stadium geformuleerde doelstelling voor de Nederlandse turners wordt met geen woord gerept over medailles. Bondscoach Bram van Bokhoven is duidelijk: maandagavond na de kwalificaties moet Nederland bij de top 12 staan. Dan is plaatsing voor de Olympische Spelen een feit en de wereldtitelstrijd, die feitelijk dan pas begint, geslaagd.

Vorig jaar eindigden de Oranje-turners in Doha in de kwalificaties in Doha als zevende, met een unieke finaleplaats (top acht) als gevolg. Van Bokhoven zegt het nog net niet hardop maar die teamfinale, twee dagen later, kan hem gestolen worden. Een individuele meerkampfinale voor een van zijn turners? Wel heel belastend. Een toestelfinale? Het kan, het mag, maar alles is ondergeschikt aan het grote doel: plaatsing voor de Spelen.

“Geen gekke dingen doen, bij je taak blijven, doen wat je in de voorbereiding hebt gedaan”, herhaalt Van Bokhoven in hotel Jaz in Stuttgart het mantra. De geblesseerde Bram Louwije passeert. Hij ontbreekt maandagavond wanneer Nederland in de laatste subdivisie in actie komt en daardoor meteen weet of er voldoende punten zijn gehaald. De tot Nederlander genaturaliseerde Belg was er vorig jaar in Doha wel bij. Zijn plaats wordt ingenomen door Michel Bletterman. De ploeg bestaat verder uit Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt en Frank Rijken.

Het team is daarmee niet verzwakt. “Onze uitdaging ligt nog steeds in de breedte, we kunnen het wegvallen van één turner nog wel opvangen”, vertelt Van Bokhoven, die de turners de afgelopen maanden met behulp van hun coaches zag werken aan de stabiliteit. Begin september volgde de Fenner Week, genoemd naar zijn overleden voorganger Mitch Fenner. Hij leerde de Nederlandse turners niet alleen het teamdenken, maar benoemde ook het viertal dagen waarin zes weken voor een toernooi de belastbaarheid wordt getest. “Het opzoeken van je fysieke en mentale grenzen”, noemt Van Bokhoven dat. “Erna zijn ze gesloopt. We zien het ook als een eerbetoon aan Mitch.”

Van Bokhoven weet wel ongeveer welk puntentotaal genoeg is. “247, 248.” Het eigenaardige feit kan zich voordoen dat Zonderland, maandagavond als laatste in actie op het slotonderdeel rekstok, weet hoe hij met een risicoloze oefening een olympisch teamticket kan binnenhalen. Met een oefening, die misschien niet goed genoeg is voor een finaleplaats. Van Bokhoven zeker: “Dan staat het teamresultaat voorop.”