Bertens: ik heb mijn niveau opgekrikt

Kiki Bertens heeft op het laatste toernooi van haar trip door Azië weer wat zelfvertrouwen opgedaan. Ze heeft in Peking al vier zeges geboekt en pakt in de Chinese hoofdstad belangrijke punten in de strijd om de WTA Finals.

“Ik speel deze week weer wat beter tennis”, bekende Bertens na haar zege in de kwartfinales op Elina Svitolina (7-6 (6) 6-2). “Ik stapte in waar het kon, kwam naar het net en dat heb ik de laatste weken niet veel gedaan. Ik heb mijn niveau opgekrikt. Als je beter begint te spelen, wat zeges hebt geboekt en in de halve finales staat, dan is dat alleen maar mooi.”

Zaterdag neemt Bertens het op tegen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. “Het is heel lastig tegen haar te spelen, omdat ze zo anders speelt dan de andere meiden”, aldus Bertens. “Ashleigh speelt wel aanvallend, maar op haar manier. Ze komt ook veel naar het net, wat het lastig maakt.”