Bertens met sterke zege naar halve finales

Kiki Bertens heeft de halve finales gehaald van de China Open. De als achtste geplaatste tennisster versloeg in Peking in twee sets de nummer drie van de plaatsingslijst, de Oekraïense Elina Svitolina: 7-6 (6) 6-2.

Bertens had het in haar eerste opslagbeurten even lastig, maar pakte als eerste een break op 3-1. Die wist ze echter niet vast te houden, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Ook daarin gaf de Nederlandse een voorsprong weg, maar greep ze alsnog de winst.

In de tweede set imponeerde Bertens met goed aanvalsspel en liep ze twee breaks uit naar 5-1. Op eigen opslag op 5-2 kreeg ze drie matchpoints en was het op de tweede raak.

Bertens treft in de halve finale de nummer 1 van de wereld, Ashleigh Barty. De Australische versloeg in drie sets Petra Kvitova uit Tsjechië: 4-6 6-4 6-3.