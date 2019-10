Brabantse vinding helpt turners en jury op WK

De wereldkampioenschappen turnen in Stuttgart beginnen vrijdag en het betekent ook de vuurdoop van de Brabantse uitvinding Smart Rings op mondiaal niveau. De ‘slimme ringen’ worden voor het eerst in competitie op wereldniveau ingezet.

Smart Rings helpt turners om zichzelf te verbeteren en ze ondersteunen de jury in hun oordeel tijdens de wedstrijden. Dat is het idee van de bedenkers InnoSportLab uit Den Bosch en Spieth Gymnastics.

Op het eerste gezicht zien de Smart Rings, die stammen uit 2013, er niet anders uit dan de normale turnringen, maar wat we niet zien zijn de sensoren in de bovenbalk. Deze staan in verbinding met de kabels waaraan de ringen hangen en meten nauwkeurig de trek- en duwkrachten van de turner.

Buiten de ingebouwde sensoren wordt er ook nog gebruik gemaakt van een high-speed video die de oefeningen van de turner in detail vastlegt. Input van de jury blijft belangrijk; de tijdsinschatting van elke houding in een oefening wordt ook meegenomen in de jurytool. Op basis van deze drie signalen – krachtmetingen, de high-speed video en houdingstijden – ontstaat er een compleet beeld waarbinnen de hele oefening te zien is.

De ‘slimme ringen’ worden gebruikt door de sporters zelf om zich te verbeteren. “Sterker nog, de ringen zijn oorspronkelijk ontwikkeld met het oog op de turners”, zegt Maurice Aarts van InnoSportLAb. “Het is belangrijk om symmetrisch te zwaaien tijdens een ringoefening, dit kan door op beide armen evenveel kracht uit te oefenen. Door de sensoren in de slimme ringen kunnen de turners en coaches zien waar hun zwakke punten op dit aspect liggen.”

Ook geeft het systeem een auditief signaal wanneer de vereiste 2 seconden houdingstijd voorbij is. Dit signaal wordt niet afgegeven tijdens wedstrijden, maar voor trainingen is het een ideaal hulpmiddel. TeamNL maakte in de trainingen al gebruik van de Smart Rings-coachtool.

De Smart Rings-jurytool werd in 2017 ingezet bij de EK turnen. De stap naar de Olympische Spelen is één van de volgende. Maar eerst nog de WK in Duitsland waar data worden verzameld voor een opvallend doel. “We gaan de jurybeslissingen over de houdingstijd van krachtelementen vergelijken met de data uit het Smart Rings-systeem. Zo kunnen we nadien een uitspraak doen over ‘hoe goed’ er op de WK gejureerd is op dit onderdeel.”