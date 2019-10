Djokovic veel te sterk voor Pouille

Novak Djokovic heeft bij zijn eerste toernooi na de US Open de halve finales bereikt. De Servische nummer 1 van de tenniswereld versloeg in Tokio de Fransman Lucas Pouille. Djokovic had slechts 50 minuten nodig: 6-1 6-2. In de halve finales neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Belg David Goffin en de Zuid-Koreaan Chung Hyeon.

Djokovic hield het begin september in zijn partij tegen de Zwitser Stan Wawrinka in de achtste finales van de US Open voor gezien vanwege een schouderblessure. Daarna nam hij even rust.

In de andere halve finale in Tokio staan de Amerikaan Reilly Opelka en de Australische qualifier John Millman tegenover elkaar.