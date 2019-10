Ereronde in rolstoel voor trotse Broersen

Nadine Broersen was zo trots op haar zesde plek op de zevenkamp bij de WK atletiek in Doha, dat ze per se de traditionele ereronde door het stadion wilde maken. Ook al moest dat in een rolstoel. Lopend lukte het niet meer, want de kramp was tijdens de afsluitende 800 meter in haar rechter kuit geschoten.

“Maar die ereronde moest en zou ik meedoen. Dat momentje wilde ik echt pakken’’, zei de 29-jarige Dongense, die haar comeback op de meerkamp na twee jaar blessureleed glans gaf met een solide zevenkamp. “Ik ben trots dat ik een steady meerkamp heb gedaan, dat ik er serieus van genoten heb en dat ik na twee jaar malaise op dit niveau terug ben’’, zei ze in de catacomben van het Khalifa Stadion, waar ze de rolstoel had verruild voor krukken.

Broersen is in haar carrière behoorlijk gedwarsboomd door blessures. Na haar successen in 2014, waarin ze wereldkampioene werd op de vijfkamp en zilver won op de zevenkamp bij de EK, begon ze te sukkelen met haar lijf. Ondanks een vierde plek bij de WK in 2015 en een persoonlijk record van 6539 punten in 2016, was het even op met de medailles. Bij de WK in Londen in 2017 moest ze afhaken met een hamstringblessure, in de herfst van dat jaar scheurde de achterste kruisband van haar rechterknie.

De revalidatie nam maanden in beslag, de opbouw ging voorzichtig. Pas dit jaar maakte ze haar wedstrijdrentree. “Die knieblessure was ernstig, maar het was vooral pech. Ik viel over een horde en kwam ongelukkig terecht. Ik heb heel bewust de tijd genomen om te herstellen en op te bouwen, maar ik ben zeker niet blessuregevoelig. Ik durf best wel te zeggen dat ik een sterk lijf heb.”

De Nederlandse stond achtste na de eerste dag. Ze begon redelijk met 13,61 op de 100 meter horden en presteerde daarna sterk bij het hoogspringen (1,83) en het kogelstoten (14,75). Ze sloot dag één af met 25,28 op de 200 meter. Op de tweede dag schoof ze door naar de zesde plek met 6392 punten dankzij een degelijke 6,22 ver en 50,41 met de speer. De 800 meter ging in 2.18,01. “Op 150 meter van de finish schoot het in mijn kuit. Ik dacht maar één ding, ik moet finishen. Ik heb de olympische limiet voor Tokio nu net niet gehaald, maar daar was ik niet mee bezig. Dat ticket komt later wel.’’