Estafetteteams mikken op finale én Tokio

De WK atletiek in Doha staan vrijdag voor de Nederlandse ploeg in het teken van de estafettes op de 4×100 meter. Zowel het mannen- als vrouwenteam komt in actie in de series. Doel is een finaleplek. Daarmee is meteen een startbewijs voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 binnen.

Dafne Schippers ontbreekt in de vrouwenploeg. De Utrechtse wil nog geen risico nemen vanwege haar liesblessure die ze eerder opliep in de halve finales van de 100 meter. Ze miste daardoor de finale van de 100 en kon haar wereldtitel op de 200 meter niet verdedigen. Ze is wel beschikbaar voor een eventuele finale. Opkomend sprinttalent Nargélis Statia Pieter neemt Schippers’ plek in de series in.

Bij de mannen is Joris van Gool de startloper en Churandy Martina de vierde en laatste loper. De routinier uit Curaçao moet de sprinters naar de finale loodsen. Het estafetteteam staat er goed voor; dit jaar scherpten Martina en co het Nederlands record aan tot 37,99, de derde tijd van dit jaar in de wereld.