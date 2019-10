De Nederlandse sprintvrouwen zijn bij de WK atletiek in Doha niet doorgedrongen tot de finale van de 4×100 meter estafette. Het Oranje-kwartet eindigde in zijn heat als vierde in 43,01. Die klassering was al onvoldoende, maar met de tijd behoorde de ploeg ook niet tot een van de twee tijdsnelsten.

Vaste kopvrouw Dafne Schippers ontbrak bij de series. Zij durfde het nog niet aan met de pijnlijke liesblessure die ze opliep in de halve finales van de 100 meter. Nargélia Statia Pieter mocht nu haar WK-debuut maken als startloopster. Marije van Hunenstijn was tweede loopster, zij gaf het stokje aan Jamile Samuel en Naomi Sedney moest het afmaken. Twee van de drie wissels liepen redelijk. De eerste tussen Statia Pieter en Van Hunenstijn verliep wiebelig.

Het missen van de finale betekent ook dat de ploeg zich nog niet heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. De finale is zaterdag.