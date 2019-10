Hoogspringer Barshim schenkt Qatar goud

Op de avond dat het Khalifa Stadion van Doha voor het eerste bijna vol was, vierde Qatar uitbundig zijn eerste gouden medaille op de WK atletiek. Mutaz Essa Barshim prolongeerde zijn titel bij het hoogspringen. De 28-jarige atleet schonk het gastland goud met een sprong van 2,37 meter.

Hij was de enige die de hoogte wist te bedwingen. De Rus Michail Akimenko, die vanwege de schorsing van de Russische atletiekfederatie onder neutrale vlag meedeed, miste drie pogingen op 2,37, evenals zijn landgenoot Ilja Ivanjoek. Zij sprongen wel allebei een persoonlijk record van 2,35 en wonnen respectievelijk zilver en brons.

Barshim had nog door kunnen gaan, maar besloot te stoppen. Hij is voorzichtig met zijn lichaam, want hij raakte vorig jaar zwaar geblesseerd en bouwde zo rustig op dat hij afgelopen zomer nauwelijks aan wedstrijden meedeed.