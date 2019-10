Kipruto heerst weer op steeplechase

De Keniaanse atleet Conseslus Kipruto blijft de koning van de 3000 meter steeplechase. De olympisch kampioen van 2016 prolongeerde op de WK atletiek in Doha zijn wereldtitel. De 25-jarige Kipruto versloeg in de finale in het Khalifa Stadion de Ethiopiër Lamecha Girma na een lange eindsprint. Het verschil op de meet was minimaal, namelijk 0,01.

Het tweede WK-goud voor Kipruto was bepaald niet vanzelfsprekend, want hij had deze zomer nauwelijks kunnen trainen door een stressfractuur. Om toch in conditie te blijven liet hij in zijn achtertuin een zwembad aanleggen waar hij kon aquajoggen.

Steven Gardiner van de Bahama’s won de wereldtitel op de 400 meter in 43,48. Het zilver op deze afstand, het slotstuk van de avond, ging naar de Colombiaan Anthony Jose Zambrano in 44,15. De Amerikaan Fred Kerley behaalde het brons in 44,17.