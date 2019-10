De Nederlandse sprinters hebben zich geplaatst voor de finale van de 4×100 meter bij de WK atletiek in Doha. Het viertal liep naar de vijfde plaats in de serie in een Nederlands record van 37,91. De tijd was precies snel genoeg om een finaleplek af te dwingen, omdat in de andere serie veel langzamer werd gelopen. Het bereiken van de finale betekent dat de mannenploeg zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Joris van Gool was startloper, daarna kwam Taymir Burnet, vervolgens ging het stokje naar Hensley Paulina en de ervaren Churandy Martina was als laatste aan de beurt. Hij moest er wel alles uitpersen om de finaleplek zeker te stellen.