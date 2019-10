Márquez in tweede training ondanks crash

Motorcoureur Marc Márquez kan ondanks zijn crash in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Thailand gewoon starten in de tweede training later op de dag. De Spaanse leider de stand om het WK ging hard onderuit op het Chang International Circuit in Buriram.

De Spanjaard werd naar het ziekenhuis van Buriram gebracht voor controle”, meldde zijn raceteam Honda Repsol. “Na verdere controles is Marc Márquez fit verklaard voor de Grote Prijs van Thailand. Ondanks pijn in zijn heup, rug en benen door de val, zal hij starten in de tweede vrije training.”

Márquez kan in Thailand zijn zesde wereldtitel in de MotoGP veroveren. Daarvoor moet hij twee punten meer pakken dan zijn Italiaanse concurrent Andrea Dovozioso.