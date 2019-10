Thiem schakelt Murray uit in Peking

Andy Murray is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken van het tennistoernooi in Peking. De Schotse voormalig nummer 1 van de wereld verloor in twee sets van de Oostenrijker Dominick Thiem: 6-2 7-6 (3).

Voor Murray was het zijn eerste kwartfinale op een ATP-toernooi sinds een ingrijpende heupoperatie. Hij versloeg in Peking de Italiaanse nummer 13 van de wereld, Manuel Berrettini, en de Britse qualifier Cameron Norrie. Tegen Thiem was Murray nog niet opgewassen, al bood hij zeker in de tweede set goed tegenstand.

Thiem neemt het in de halve finale op tegen Karen Chatsjanov. De als vierde geplaatste Rus won in drie sets van de Italiaan Fabio Fognini: 3-6 6-3 6-1.