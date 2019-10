Van Driel in IOC-commissie toewijzing Spelen

Rita van Driel gaat deel uitmaken van een commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) die zich bezighoudt met de toewijzing voor de Winterspelen. De Nederlandse is al bestuurslid van het Internationaal Paralympisch Comité en in eigen land voorzitter van de Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen.

“Ik ben blij en vereerd met de benoeming in deze belangrijke nieuwe commissie. Het is mooi om mijn kennis en ervaring in te mogen zetten bij de nieuwe aanpak om ‘host cities’ te kiezen”, zegt Van Driel op de website van NOC*NSF.

De zogenoemde Future Host Commission zal belangrijke aanbevelingen doen over de plek waar in de toekomst Olympische- en Paralympische Spelen gehouden kunnen worden.