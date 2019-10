‘Vaste gast’ Goffin weer naar Ahoy

De Belgische tennisser David Goffin (28) maakt volgend jaar opnieuw zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De huidige nummer 15 van de wereld neemt al voor de zevende keer deel in Ahoy.

“Goffin is een van de vaste gasten. Met een finaleplaats in 2017 en een halve finale in 2018 heeft hij getoond heel goed uit de voeten te kunnen in Rotterdam”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek. “Zijn snelheid op de baan is een geweldig wapen, waar hij het veel spelers lastig mee kan maken.”

Na Gaƫl Monfils en Stan Wawrinka, de finalisten van 2019, is Goffin de derde aangekondigde deelnemer. In 2017 verloor Goffin in de finale in drie sets van Jo-Wilfried Tsonga.