Wielerploeg Roompot-Charles stopt definitief

Wielerteam Roompot-Charles verdwijnt in 2020 definitief uit het peloton. Het is het management van de ploeg niet gelukt een nieuwe sponsor te vinden na de aankondiging in juli van hoofdsponsor Roompot Vakanties om te stoppen.

“We hebben zo lang mogelijk gewacht om dit bericht uit te sturen”, zegt teammanager Michael Zijlaard. “Je blijft hopen dat er toch nog ergens een oplossing gevonden wordt, ook al werd de kans met de dag kleiner. Nu is het jammer genoeg definitief en nemen we met ons team na vijf mooie jaren afscheid van het profwielrennen.”

Roompot Vakanties werd in 2014 sponsor van een volledig Nederlandse wielerploeg, Orange Cycling, een initiatief van oud-wielrenners Michael Boogerd, Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel. De ploeg fuseerde eind vorig jaar met de Belgische formatie Veranda’s Willems-Crelan en ging verder als Roompot-Charles.