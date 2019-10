Atlete Hassan aast op unieke dubbel

Sifan Hassan kan zaterdagavond haar tweede gouden medaille op de WK atletiek in Doha winnen. De Nederlandse atlete is in de finale van de 1500 meter de grote favoriete voor het goud.

Hassan veroverde in het Khalifa Stadion al de wereldtitel op de 10.000 meter. Ze kan voor een unieke dubbel zorgen. Voor zover bekend behaalde nog nooit een atleet de wereldtitel op de combinatie 1500 en 10.000 meter.

De Nederlands sprinters komen uit in de finale van de 4×100 meter estafette. Een medaille zou een grote stunt zijn. Churandy Martina, bezig aan zijn achtste en vermoedelijk laatste WK, sleepte de ploeg in de series erdoorheen door 0,005 seconde eerder te finishen dan de laatste sprinter van de Canadese ploeg.

Nadine Visser loopt de series van de 100 meter horden. Visser verraste dit voorjaar met de Europese titel indoor op de 60 meter horden. Op de vorige WK van 2017 in Londen haalde ze de finale en eindigde daarin als zevende.