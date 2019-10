Bertens laat topfavoriete Barty ontsnappen

Kiki Bertens heeft in de halve finales van het WTA-toernooi in Peking net niet voor een verrassing kunnen zorgen. De Nederlandse tennisster moest na een enerverend gevecht, dat 2 uur en 20 minuten duurde, haar meerdere erkennen in Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld. De Australische zegevierde in drie sets: 6-3 3-6 7-6 (7).

Bertens liet in de tiebreak van de derde set bij een voorsprong van 7-6 één matchpoint onbenut. Daarna sloeg Barty alsnog toe op haar tweede wedstrijdpunt.

De Australische toptennisster behaalde haar vijfde overwinning op rij tegen Bertens. Ze speelt in de finale in Peking tegen de winnares van het duel tussen de Japanse Naomi Osaka en de Deense Caroline Wozniacki.