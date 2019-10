De Nederlandse sprinters zijn kort na de finale van de 4×100 meter estafette op de WK atletiek in Doha gediskwalificeerd. Vermoedelijk is er een foute wissel geweest tijdens de race, waarin het team als zesde finishte.

Het kwartet, bestaande uit Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina, noteerde een tijd van 37,80. Dat zou opnieuw een aanscherping van het Nederlands record zijn geweest. In de series waren de estafettemannen met 37,91 al sneller geweest dan ooit.

Christian Coleman pakte zijn tweede gouden medaille. De winnaar van de 100 meter voerde de Amerikaanse ploeg naar de wereldtitel in 37,10. Groot-Brittanniƫ won zilver in 37,36 en Japan behaalde brons in 37,43.