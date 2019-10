De Nederlandse vrouwenploeg op de estafette 4×400 meter is er bij de WK atletiek in Doha verrassend in geslaagd de finale te bereiken. Het kwartet, bestaande uit Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol eindigde als vierde in de eerste heat in 3.27,40. Die tijd lag maar net iets boven het Nederlands record (3.26,98), maar betekende nog geen directe plaatsing voor de finale. In de tweede heat bleek Italië net iets langzamer, waardoor de ploeg als achtste de eindstrijd haalde. Het halen van de finale betekende ook een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.

De Witte en Bol kwamen eerder al in actie in het Khalifa Stadion. De Witte reikte tot de halve finales op de 400 meter, Bol deed hetzelfde op de 400 meter horden. De Witte bewees haar kracht tijdens de estafetterace. Ze kwam als tweede loopster in de baan en liep een achterstand op de koplopers in. Baak verloor weliswaar de aansluiting, maar Bol zette alles op alles en rende het team nog net de finale binnen.