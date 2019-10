Gemiste kans op finale deert Bertens niet

Tennisster Kiki Bertens was in Peking na de onnodige nederlaag tegen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, snel over haar diepste teleurstelling heen. “Het was een geweldige partij, een geweldig gevecht van beide kanten”, zei de Nederlandse kopvrouw na de nipte verliespartij: 6-3 3-6 7-6 (7). “We konden beiden het duel winnen. Helaas was ik het niet, maar ik heb op de juiste manier gespeeld. Ik kwam naar het net en speelde agressief wanneer het moest.”

Bertens kon in de derde set een voorsprong van 4-2, 5-3 en 5-4 (op eigen service) niet verzilveren. Ook in de tiebreak verspeelde ze een aardige marge (3-0) en liet ze bovendien een matchpoint liggen.

“Ik houd van deze momenten”, verkondigde Barty, die voor de negentiende keer dit jaar een partij in drie sets winnend afsloot. “Ik geniet van de spanning, als ik met mijn rug tegen de muur staat. Dat doet me echt veel plezier.”

Barty, die Bertens voor de vijfde keer op rij versloeg, had in haar voorgaande twee partijen in Peking tegen Zheng Saisai en Petra Kvitova ook al drie sets nodig. “Ik ben heel blij dat ik hiertoe fysiek en mentaal in staat ben.”