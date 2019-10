Hassan soleert naar goud op 1500 meter

Sifan Hassan heeft haar tweede gouden medaille op de WK atletiek in Doha veroverd. De Nederlandse atlete rende in de finale van de 1500 meter op indrukwekkende wijze naar de winst. Ze soleerde naar het goud in een kampioenschapsrecord en dus nieuw Nederlands record van 3.51,95.

Hassan veroverde in het Khalifa Stadion al de wereldtitel op de 10.000 meter. Ze zorgde voor een unieke dubbel. Voor zover bekend behaalde nog nooit een atleet de wereldtitel op de combinatie 1500 en 10.000 meter.

Geheel tegen haar gewoonte paste Hassan een heel andere tactiek toe in de finale. In plaats van achterin het veld hangen en pas toeslaan in de laatste ronde, nam ze nu vanaf de eerste ronde het initiatief en liet in de rest van de race niemand meer voorbijkomen. Sterker nog, de laatste 300 meter waren een onewomanshow. De 26-jarige Nederlandse sloeg een enorm gat met haar concurrentes en liep dik 3 seconden onder haar vorige recordtijd.

De Keniaanse titelverdedigster en olympisch kampioene Faith Kipyegon eindigde op ruime achterstand als tweede in een Keniaans record van 3.54,22. Het brons was voor de Ethiopische Gudaf Tsegay in 3.54,38.

Hassan kende een roerige voorbereiding op de 1500 meter. Een dag voor ze in actie moest komen in de series kwam het Amerikaanse antidopingbureau Usada met het nieuws naar buiten dat haar trainer Alberto Salazar voor vier jaar is geschorst wegen overtreding van dopingregels. De atlete, sinds 2013 in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, reageerde geschokt en riep meteen de media bijeen om met de hand op haar hart te verklaren dat zij een schone atlete is.