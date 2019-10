Hassan wilde vooral het winnen voelen

Sifan Hassan stond twee uur na haar gouden race op de 1500 meter bij de WK atletiek nog te juichen van vreugde. Ze nam uitgelaten de felicitaties in ontvangst van de Amerikaanse sprinthelden Christian Coleman en Justin Gatlin, die haar bijna doodknuffelden in de catacomben van het Khalifa Stadion.

“Het is voor mij een bijzondere medaille. Ik wilde voelen wat winnen was op de 1500 meter, omdat ik op de vorige twee WK’s slecht had gelopen. En ik was boos over alle gedoe na de schorsing van mijn trainer Alberto Salazar. Ik weet dat ik een schone atlete ben en ik wilde laten zien hoe sterk ik ben.”

Dat verklaarde ook haar ongebruikelijke tactiek. In plaats van achterin hangen en pas versnellen in de laatste ronde, liep ze nu de finale van de 1500 vanaf ronde één aan de leiding. In de laatste 300 meter sprintte ze met overmacht weg van de concurrentie. “De laatste 50 meter kreeg ik het zwaar. Toen raakte ik heel verzuurd.”

Ze gaf wel aan dat het moeilijke dagen waren in Doha. Na de euforie over de wereldtitel op de 10.000 meter volgde de schok van het nieuws dat haar Amerikaanse trainer voor vier jaar is geschorst vanwege overtreding van de dopingregels. Hassan begreep niet waarom zij in de reacties ineens ook verdacht was. “Hoe kunnen mensen nou denken dat ik niet schoon ben? Ik behoor al vanaf 2014 constant tot de wereldtop. Ik won al medailles voordat ik naar Salazar ging. Nogmaals, ik word heel vaak getest en ik weet dat ik schoon ben.”

Hassan nam ook Salazar in bescherming. De voormalig marathonloper is door de schorsing niet meer haar trainer. “Het moet eerst nog maar allemaal bewezen worden. Er zijn wel beschuldigingen, maar geen bewijs. Ik ken niemand die zo hard werkt als Alberto. Hij was er elke dag voor ons.’’

Na haar successen bij de WK moet Hassan snel kijken hoe ze, negen maanden voor de Olympische Spelen in Tokio, verder gaat. “Maar ik ga eerst genieten van mijn medailles en rust nemen.”