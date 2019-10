IAAF: geen enkele deelnemer met hitteberoerte

Na vijf van de zes wegonderdelen bij de WK atletiek in Doha heeft de internationale atletiekfederatie IAAF een geruststellende boodschap verspreid. Geen enkele deelnemer aan de marathon voor vrouwen en de races over 20 en 50 kilometer snelwandelen voor mannen en vrouwen is getroffen door een hitteberoerte, ondanks de temperaturen van rond de 30 graden Celsius tijdens de wedstrijden.

De IAAF maakte dan ook bekend dat de marathon voor mannen als gepland op de late zaterdagavond van start gaat. Een temperatuur van maximaal 29,5 graden is voorspeld en dat valt binnen de medisch verantwoorde marge van 28 tot 30,9 graden die de IAAF hanteert. De luchtvochtigheid wordt daarin ook meegenomen.

Alle wegevenementen bij de WK in de hoofdstad van Qatar, waar de thermometer overdag de 40 graden aantikt, zijn vanwege de hitte laat in de avond geprogrammeerd. De mannen beginnen zaterdag om 23.59 uur plaatselijke tijd aan hun kampioenschap over 42,195 kilometer. Nederlandse atleten ontbreken in de wedstrijd.

De mondiale atletiekbond trekt zich tot dusver weinig aan van de kritiek van veel atleten, coaches en media dat de omstandigheden te zwaar zijn voor een marathon in Doha. In de vrouwenwedstrijd haalden bijna de helft van de atletes de finish niet. Ambulances reden toen af en aan om oververhitte loopsters naar de medische post te brengen. Volgens de IAAF belandden vrijdag tijdens de 20 kilometer snelwandelen voor mannen maar vier deelnemers in de kliniek. Ze konden na 20 minuten alweer weg.

De Keniaan Geoffrey Kirui verdedigt zijn wereldtitel zaterdag. Snelste man op papier is de Ethiopiër Mosinet Geremew. Hij liep dit voorjaar in Londen 2.02.55.