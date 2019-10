Kampong eenvoudig naar laatste acht in EHL

De hockeyers van Kampong hebben zich met overtuiging bij de laatste acht geschaard in de Euro Hockey League. De Utrechtse club was in Barcelona met 8-1 duidelijk te sterk voor het Wit-Russische HC Minsk. Na 6 minuten stond het al 3-0.

Bjorn Kellerman nam drie doelpunten voor zijn rekening en ook Terrance Pieters (tweemaal), Jip Janssen, Robbert Kemperman en Boet Phijffer scoorden voor Kampong. Zondag neemt Kampong het op tegen het Belgische Royal Herakles, dat met 10-0 won van SV Arminen uit Oostenrijk.

HGC wist niet verder te komen dan de achtste finales. Vrijdag was het Engelse Hampstead & Westminster met 2-1 te sterk voor de club uit Wassenaar.