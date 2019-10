Medailleteller Hassan tikt maar door

De wereldtitel op de 1500 meter bij de WK atletiek in Doha betekende al de veertiende medaille op een internationaal kampioenschap voor Sifan Hassan sinds ze in 2013 haar Nederlandse paspoort kreeg. In zes jaar tijd is ze uitgegroeid tot de beste hardloopster van de wereld.

Als meisje van 15 jaar oud vluchtte Hassan uit Ethiopië naar Nederland en kwam in de asielopvang. Het duurde even voor ze het hardlopen kon oppakken, want in het centrum in Assen waar ze zat, had ze amper bewegingsruimte. Toen ze enkele jaren later een wat normaler leven kon gaan opbouwen in Leeuwarden, trok ze de hardloopschoenen aan. Toen atletiektrainer Honoré Hoedt in het najaar van 2012 haar talent ontdekte bij een veldloop in Tilburg, nam hij haar onder zijn hoede. Hij smeedde haar in een jaar tijd tot topatlete.

In de herfst van 2013 maakte de gemeente Arnhem een feest van de uitreiking van haar paspoort. Enkele weken na die voor haar gedenkwaardige gebeurtenis snelde ze naar de Europese titel veldlopen bij de beloften. Het was de start van een serie medailles op de grote kampioenschappen, met als laatste twee grote hoogtepunten het goud in Doha op de 10.000 meter en 1500 meter.

Tussendoor was er goud op de 1500 meter bij de EK in 2014, goud op de 1500 bij de EK indoor in 2015, goud op het EK veldlopen in 2015, goud op de 1500 meter bij WK indoor in 2016 en goud op de 5000 meter op de EK in 2018.

In 2016 verruilde ze trainer Hoedt voor het Nike Oregon Project van de toen al omstreden atletiekcoach Alberto Salazar. Ze negeerde verhalen over de bedenkelijke reputatie van Salazar en beoefende in het Amerikaanse Portland met nog meer toewijding haar sport.

Het afgelopen jaar verbaasde ze de atletiekwereld met haar toegenomen snelheid en ongekende veelzijdigheid; ze behoort tot de wereldtop op de afstanden van 1500 meter tot halve marathon. De Nederlandse is inmiddels in het bezit van de Europese records op de 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter én halve marathon en de wereldrecords op 1 Engelse mijl en 5 kilometer op de weg.

De schrik was groot toen coach Salazar afgelopen week, na een jarenlang onderzoek en op basis van talrijke getuigenissen van andere atleten, voor vier jaar werd geschorst omdat hij dopingregels heeft overtreden. Hassan zocht bij de WK in Doha meteen de media op en bezwoer dat ze nooit iets heeft gezien of gemerkt van verdachte praktijken, dat ze een schone atlete is en al haar medailles eerlijk heeft gewonnen.