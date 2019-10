Quartararo pakt pole in Thailand

De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft voor de Grand Prix van Thailand poleposition veroverd in de MotoGP-klasse. De Yamaha-rijder zette op het Chang International Circuit in Buriram de beste tijd neer, tevens een ronderecord: 1.29,719. De Spanjaard Maverick Viñales reed, eveneens op Yamaha, de tweede tijd (1.29,825). Zijn landgenoot Marc Márquez, de riante leider in het WK-klassement, zette op zijn Honda de derde tijd neer (1.29,931).

In de tweede kwalificatiesessie ging eerst de Italiaan Valentino Rossi onderuit. Daarna gleden ook Márquez en Quartararo nog van de baan. De drie coureurs bleven ongedeerd.

Márquez crashte vrijdag ook al tijdens de eerste training. Na een controlebezoekje aan het ziekenhuis was hij op tijd terug voor de tweede oefensessie. De Spanjaard had naar eigen zeggen alleen wat pijn in zijn heup, rug en benen.

Márquez kan in Thailand zijn zesde wereldtitel in de MotoGP veroveren. Daarvoor moet hij twee punten meer pakken dan zijn Italiaanse concurrent Andrea Dovizioso, die zich als zevende kwalificeerde. Na de Grote Prijs van Thailand zijn nog vier races.