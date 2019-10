Toussaint en Kamminga zwemmen weer records

Kira Toussaint en Arno Kamminga hebben bij de wereldbeker in Boedapest beiden voor de tweede keer in twee dagen een Nederlands record gezwommen. De 25-jarige Toussaint was de beste op de 100 meter rugslag. Ze tikte aan in 59,56 seconden, ruim twee tienden onder het Nederlands record dat met 59,80 al op haar naam stond.

Toussaint verbeterde vrijdag in de Hongaarse hoofdstad al het 10 jaar oude Nederlands record van Hinkelien Schreuder op de 50 rug. Met 27,68 dook ze onder de tijd die Schreuder in 2009 had neergezet in Rome (27,77).

Kamminga scherpte eerst op de 100 meter schoolslag zijn eigen nationale record aan tot 59,05. Zaterdagochtend tikte hij op de 50 school aan in 27,00, waarmee hij Ties Elzerman onttroonde als houder van het Nederlands record. Elzerman had met 27,02 sinds april vorig jaar het record in handen.