Turnsters op jacht naar olympisch ticket

De Nederlandse turnsters kennen hun opdracht, zaterdag op de WK in Stuttgart. In de Hanns Martin Schleyer Halle gaat het om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Vanaf 11.00 uur komen Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir en Tisha Volleman in actie, te beginnen op balk.

Na een rondgang langs verder vloer, sprong en brug met ongelijke leggers moet een puntentotaal gerealiseerd zijn dat voldoende is voor een plaats bij de beste twaalf landen. Alleen zij mogen volgend jaar met vier turnsters naar Tokio.

Vorig jaar eindigde Nederland bij de WK in Doha op de tiende plaats. Toen ontbraken Thorsdottir (blessure) en Lieke Wevers (burn-out). Met dat tweetal moeten de door Vincent Wevers begeleidde vrouwen dat resultaat tenminste kunnen evenaren. Rond 21.45 uur, als de laatste groep turnsters klaar is, zal blijken of Nederland voor de tweede keer op rij met een team naar de Spelen mag.