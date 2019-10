Turnsters pakken olympisch ticket op WK

De Nederlandse turnsters hebben zich bij de WK in Stuttgart verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Nadat twee derde van de deelnemende landen in actie is gekomen, bezet Oranje de vierde plaats. Tisha Volleman, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Lieke en Sanne Wevers kwamen tot een score van 162.663.

Later op zaterdag komen onder meer nog de teams van de Verenigde Staten, Rusland, Japan en Braziliƫ in actie. Nederland kan echter niet lager meer eindigden dan de twaalfde plaats en juist een plek in de top twaalf bij de WK levert een olympisch ticket op.