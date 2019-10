Turnsters super opgelucht en trots

De emoties liepen hoog op bij de Nederlandse turnsters in de Hanns-Martin-Schleyer-Halle. De omhelzing van Lieke Wevers met vader en coach Vincent Wevers duurde eindeloos. “Het was zo’n intens moment”, vertelde de turnster die terugkeerde na een burn-out. “Ik ben super opgelucht.”

Het woord trots viel ook vaak nadat Nederland zich bij de WK in Stuttgart al ver voordat alle landen in actie waren gekomen zeker wist van een plaats bij de beste twaalf. Een olympisch teamticket is de beloning.

“Ik ben zo trots op ons team”, vertelde Eythora Thorsdottir nadat de tranen waren gedroogd. Ze had zeker niet haar beste dag, maar ook haar bijdrage geleverd aan het resultaat dat Nederland voor de tweede keer op rij naar de Spelen hielp. “Vier jaar geleden lag er minder druk op, hadden we ook twee kansen. We hebben hier zo naartoe geleefd.”

Coach Wevers roemde de ploeg, die na een moeilijk begin op balk overeind was gebleven. “Ze zijn allemaal zo ongelooflijk nodig geweest.”