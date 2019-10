Tweede sprintgoud voor Fraser-Pryce

Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft in navolging van Sifan Hassan ook een tweede gouden medaille bemachtigd op de WK atletiek in Doha. Ze won na de 100 meter het goud op de 4×100 meter met de estafetteploeg van Jamaica. Fraser-Pryce, Natalliah Whyte, Jonielle Smith en Shericka Jackson snelden overtuigend naar de wereldtitel in 41,44 seconden.

De Britse ploeg, met wereldkampioene 200 meter Dina Asher-Smith in de ploeg, pakte het zilver in 41,85. Het team van de Verenigde Staten behaalde brons in 42,10.