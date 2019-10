De Nederlandse estafetteploeg houdt voor de finale van de 4×100 meter op de WK atletiek in Doha vast aan dezelfde opstelling als in de series. Joris van Gool is opnieuw startloper, Taymir Burnet de tweede man, Hensley Paulina krijgt als derde het stokje en Churandy Martina is de slotloper. De finale is zaterdagavond om 21.15 uur.

Het kwartet plaatste zich vrijdag met een Nederlands record van 37,91 seconden voor de finale en liep de zevende tijd. Het bereiken van de finale betekende dat de ploeg zeker is van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Van Gool heeft zich in de laatste voorbereidingen voor de races in Doha in de basis gewerkt en Chris Garia naar de reserveplek verdrongen. Brabander Van Gool heeft zich dit seizoen individueel verbeterd tot 10,16 op 100 meter. Curaçaoënaar Garia maakte dit jaar nog deel uit van het kwartet dat in juli in Londen voor het eerst onder de 38 seconden liep (37,99) en won vorig jaar samen met Martina, Paulina en Burnet brons op de 4×100 bij de EK in Berlijn.